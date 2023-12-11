Расчёты FPV-дронов уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт ТАСС.
«Прибыв на место, расчёт дронов-камикадзе точечным ударом уничтожил миномётный расчёт боевиков ВСУ», — заявили в ведомстве.
Затем расчётом разведывательного беспилотника военным были переданы координаты склада боеприпасов и пункта временной дислокации противника в заброшенном доме.
Все они, как информирует агентство, были уничтожены одним дроном.
Ранее Су-34 уничтожил солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также ВС России пресекли три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.