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Расчёты FPV-дронов уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

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Расчёты FPV-дронов Западной группировки ВС России на Купянском направлении уничтожили выявленные позиции ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт ТАСС.

«Прибыв на место, расчёт дронов-камикадзе точечным ударом уничтожил миномётный расчёт боевиков ВСУ», — заявили в ведомстве.

Затем расчётом разведывательного беспилотника военным были переданы координаты склада боеприпасов и пункта временной дислокации противника в заброшенном доме.

Все они, как информирует агентство, были уничтожены одним дроном.

Ранее Су-34 уничтожил солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также ВС России пресекли три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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