Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили порядка тысячи детских писем на фронт

Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки ВС России «Запад» доставили за неделю порядка тысячи детских писем бойцам на фронт.

Об этом заявили в российском Министерстве обороны.

«За последнюю неделю военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа доставили на передовую около тысячи писем от поддерживающих их детей Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что вместе с письмами военнослужащим доставили детские рисунки.

Дети написали бойцам слова поддержки и благодарности.

В июле президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации.