Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили порядка тысячи детских писем на фронт
Об этом заявили в российском Министерстве обороны.
«За последнюю неделю военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа доставили на передовую около тысячи писем от поддерживающих их детей Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Уточняется, что вместе с письмами военнослужащим доставили детские рисунки.
Дети написали бойцам слова поддержки и благодарности.
В июле президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации.