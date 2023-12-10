МО: в Херсонской области БПЛА ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ за неделю

ВС России за неделю уничтожили в Херсонской области около 20 единиц техники украинских войск.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, за неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных БПЛА российские военные уничтожили и вывели из строя порядка 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВС Украины на правобережье Днепра.

8 декабря в министерстве сообщили, что бойцы российской армии за прошедшую неделю захватили в плен 12 военнослужащих украинских войск.