СЦКК: семь человек получили ранения из-за обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Отмечается, что за сутки ведомство зафиксировало 18 фактов ведения огня со стороны украинских войск.
«Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка», — сказано в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что шесть человек пострадали в Петровском районе города при атаке ВСУ.