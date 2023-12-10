СЦКК: семь человек получили ранения из-за обстрелов ДНР со стороны ВСУ

Семь человек получили ранения в результате обстрела ДНР со стороны ВС Украины.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что за сутки ведомство зафиксировало 18 фактов ведения огня со стороны украинских войск.

«Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что шесть человек пострадали в Петровском районе города при атаке ВСУ.