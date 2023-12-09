RT в Telegram
Подпишись

На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе

Короткая ссылка
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе.
На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе
  • Gettyimages.ru
  • © Yuriy Kornyukov / 500px

В соцсетях он написал, что в результате ударов по Никополю «повреждены инфраструктурный объект, складское здание».

Ранее глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул объяснил звуки взрывов в городе работой сил ПВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить