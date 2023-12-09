На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе.
- Gettyimages.ru
- © Yuriy Kornyukov / 500px
В соцсетях он написал, что в результате ударов по Никополю «повреждены инфраструктурный объект, складское здание».
Ранее глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул объяснил звуки взрывов в городе работой сил ПВО.
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