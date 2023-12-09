На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе.

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В соцсетях он написал, что в результате ударов по Никополю «повреждены инфраструктурный объект, складское здание». Ранее глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул объяснил звуки взрывов в городе работой сил ПВО.