«СТРАНА.ua»: ВСУ ворвались в оздоровительный комплекс в Закарпатье
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Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство комплекса обратилось в полицию с обвинением представителей военкомата в превышении служебных полномочий.
Ранее украинское издание «Вести» заявило, что сотрудники военкоматов начали ходить по киевским спортзалам для вручения повесток.