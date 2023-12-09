«СТРАНА.ua»: ВСУ ворвались в оздоровительный комплекс в Закарпатье

Украинские военные ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс «Косино» в Закарпатье для раздачи повесток.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство комплекса обратилось в полицию с обвинением представителей военкомата в превышении служебных полномочий.

Ранее украинское издание «Вести» заявило, что сотрудники военкоматов начали ходить по киевским спортзалам для вручения повесток.