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«СТРАНА.ua»: ВСУ ворвались в оздоровительный комплекс в Закарпатье

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Украинские военные ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс «Косино» в Закарпатье для раздачи повесток.
«СТРАНА.ua»: ВСУ ворвались в оздоровительный комплекс в Закарпатье
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство комплекса обратилось в полицию с обвинением представителей военкомата в превышении служебных полномочий.

Ранее украинское издание «Вести» заявило, что сотрудники военкоматов начали ходить по киевским спортзалам для вручения повесток.

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