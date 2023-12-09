Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома и квартиры
Военнослужащие ВСУ начали грабить дома жителей Херсона
- AP
- © Iryna Rybakova
Как сообщает РИА Новости, херсонцы убеждены, что это может свидетельствовать о подготовке украинских военных к бегству.
Когда одна из местных жительниц обратилась с соответствующим вопросом к бойцу ВСУ, тот заявил, что это «не её собачье дело».
«Вот такие вот «защитники». Вызвала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз», — отметила она.
Ранее поступила информация, что в прибрежных районах подконтрольного украинской армии Херсона раздались взрывы.