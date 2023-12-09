Военнослужащие Вооружённых сил Украины открыто грабят жилые дома и квартиры в оккупированном киевским режимом городе Херсоне, чтобы ничего не оставлять русским. Об этом рассказали местные жители.

Как сообщает РИА Новости, херсонцы убеждены, что это может свидетельствовать о подготовке украинских военных к бегству.

Когда одна из местных жительниц обратилась с соответствующим вопросом к бойцу ВСУ, тот заявил, что это «не её собачье дело».

«Вот такие вот «защитники». Вызвала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз», — отметила она.

Ранее поступила информация, что в прибрежных районах подконтрольного украинской армии Херсона раздались взрывы.