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Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома и квартиры

Военнослужащие ВСУ начали грабить дома жителей Херсона

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины открыто грабят жилые дома и квартиры в оккупированном киевским режимом городе Херсоне, чтобы ничего не оставлять русским. Об этом рассказали местные жители.
Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома и квартиры
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Как сообщает РИА Новости, херсонцы убеждены, что это может свидетельствовать о подготовке украинских военных к бегству.

Когда одна из местных жительниц обратилась с соответствующим вопросом к бойцу ВСУ, тот заявил, что это «не её собачье дело».

«Вот такие вот «защитники». Вызвала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз», — отметила она.

Ранее поступила информация, что в прибрежных районах подконтрольного украинской армии Херсона раздались взрывы.

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