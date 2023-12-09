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Азербайджан намерен вернуть в Карабах более 140 тысяч человек

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Власти Азербайджана намерены обеспечить к концу 2026 года возвращение в Карабах более 140 тыс. бывших беженцев. О соответствующих планах сообщил президент республики Ильхам Алиев.
Азербайджан намерен вернуть в Карабах более 140 тысяч человек
  • AFP
  • © Emmanuel Dunand

В интервью телеканалу Euronews Алиев указал на необходимость как можно скорее расселить бывших беженцев. Азербайджанский лидер отметил, что работа по этой линии должна завершиться к концу 2026 года.

«К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тыс. человек», — сказал он.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Карабах обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергии, а также туризма.

Поэтому, по его словам, это будет основным направлением государственной инвестиционной программы.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не хочет конфликта с Арменией, и добавил, что в этом вопросе нужны гарантии.

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