Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Горловка (Никитовский район) — выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении. Также ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.