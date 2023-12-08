Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Горловка (Никитовский район) — выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.
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