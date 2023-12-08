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Рогов: Зеленский лично согласовывает списки на ликвидацию оппонентов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский лично согласовывает списки своих политических оппонентов, подлежащих ликвидации.
Рогов: Зеленский лично согласовывает списки на ликвидацию оппонентов
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Согласно полученной информации от собственных источников, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря», — сказал он.

По его словам, в рамках подобных встреч Зеленский часто рассказывает об обидевших его людях, тех, кто «неправильно пошутил». Как заявил Рогов, Зеленский ставит задачу ликвидировать соответствующих персон.

Таким образом он прокомментировал убийство экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры работы с места убийства бывшего украинского парламентария Ильи Кивы в Московской области. Мужчина был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.

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