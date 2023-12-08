Рогов: Зеленский лично согласовывает списки на ликвидацию оппонентов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский лично согласовывает списки своих политических оппонентов, подлежащих ликвидации.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Согласно полученной информации от собственных источников, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря», — сказал он.

По его словам, в рамках подобных встреч Зеленский часто рассказывает об обидевших его людях, тех, кто «неправильно пошутил». Как заявил Рогов, Зеленский ставит задачу ликвидировать соответствующих персон.

Таким образом он прокомментировал убийство экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры работы с места убийства бывшего украинского парламентария Ильи Кивы в Московской области. Мужчина был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.