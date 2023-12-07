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Мэр Горловки: 13-летний мальчик погиб в результате удара украинских войск

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что 13-летний мальчик погиб в результате удара украинских войск по посёлку шахты «Кочегарка» в ДНР.

«В результате обстрела посёлка шахты «Кочегарка» со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик», — написал он в Telegram.

Утром Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела ВСУ в городе обесточено 28 трансформаторных подстанций.

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