Мэр Горловки: 13-летний мальчик погиб в результате удара украинских войск

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что 13-летний мальчик погиб в результате удара украинских войск по посёлку шахты «Кочегарка» в ДНР.

«В результате обстрела посёлка шахты «Кочегарка» со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик», — написал он в Telegram. Утром Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела ВСУ в городе обесточено 28 трансформаторных подстанций.