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Военная хроника сообщила о ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области

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Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области Украины. Об этом сообщила Военная хроника.
Военная хроника сообщила о ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области
  • Gettyimages.ru

«Судя по всему, по объекту прилетели крылатые ракеты Х-59. Украинские мониторинговые каналы пишут, что раздалось как минимум два мощных взрыва», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на аэродроме могут базироваться самолёты Су-27 831-й бригады тактической авиации ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили склады горючего украинской армии в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкого Хмельницкой области.

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