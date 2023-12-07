Военная хроника сообщила о ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области
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«Судя по всему, по объекту прилетели крылатые ракеты Х-59. Украинские мониторинговые каналы пишут, что раздалось как минимум два мощных взрыва», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на аэродроме могут базироваться самолёты Су-27 831-й бригады тактической авиации ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили склады горючего украинской армии в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкого Хмельницкой области.