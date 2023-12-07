Военная хроника сообщила о ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области Украины. Об этом сообщила Военная хроника.

«Судя по всему, по объекту прилетели крылатые ракеты Х-59. Украинские мониторинговые каналы пишут, что раздалось как минимум два мощных взрыва», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на аэродроме могут базироваться самолёты Су-27 831-й бригады тактической авиации ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили склады горючего украинской армии в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкого Хмельницкой области.