Шмыгаль призвал украинцев экономить электричество из-за дефицита мощностей

Гражданам Украины следует экономить электричество, поскольку в энергосистеме наблюдается дефицит мощностей. С таким призывом к населению страны обратился украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, эта мера особенно актуальна в промежутке времени между 09:00 и 19:00 (с 10:00 до 20:00 по Москве). Шмыгаль призвал украинцев не включать одновременно мощные приборы, а также рекомендовал переносить стирку на ночные часы.

«Выключайте свет в помещениях, которые не используете», — добавил он в сообщении, которым поделился в личном Telegram-канале.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что из-за продолжающихся боевых действий без электроэнергии остались 408 населённых пунктов.