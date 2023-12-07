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МИД Китая: Путин принимает решения по Украине, исходя из национальных интересов

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Президент России Владимир Путин принимает решения по ситуации на Украине, исходя из национальных интересов. Об этом заявил директор департамента Европы МИД Китая Ван Лутун.
МИД Китая: Путин принимает решения по Украине, исходя из национальных интересов
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе брифинга по итогам саммита Китай — ЕС.

По его словам, европейские политики просят Китай оказать влияние на Россию в вопросе украинского конфликта.

«Но это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для России сейчас приоритетом является достижение всех поставленных целей специальной военной операции.

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