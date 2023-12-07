МИД Китая: Путин принимает решения по Украине, исходя из национальных интересов
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в ходе брифинга по итогам саммита Китай — ЕС.
По его словам, европейские политики просят Китай оказать влияние на Россию в вопросе украинского конфликта.
«Но это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для России сейчас приоритетом является достижение всех поставленных целей специальной военной операции.