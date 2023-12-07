МИД Китая: Путин принимает решения по Украине, исходя из национальных интересов

Президент России Владимир Путин принимает решения по ситуации на Украине, исходя из национальных интересов. Об этом заявил директор департамента Европы МИД Китая Ван Лутун.

Об этом дипломат сказал в ходе брифинга по итогам саммита Китай — ЕС.

По его словам, европейские политики просят Китай оказать влияние на Россию в вопросе украинского конфликта.

«Но это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для России сейчас приоритетом является достижение всех поставленных целей специальной военной операции.