Число пострадавших мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки возросло до трёх

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины, возросло до трёх человек.

РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Ранения различной степени тяжести получили трое мирных горловчан», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе в Горловке.