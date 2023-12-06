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Число пострадавших мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки возросло до трёх

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Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины, возросло до трёх человек.
Число пострадавших мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки возросло до трёх
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Ранения различной степени тяжести получили трое мирных горловчан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе в Горловке.

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