Российские военные уничтожили до взвода ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе активных боевых действий российские военные при поддержке артиллерии отразили три атаки бригад ВСУ, вынудив противника отойти в западном направлении.
Также были нанесены удары по позициям ВСУ в районах населённых пунктов Сеньковка, Песчаное, Карамзиновка и Горобьевка. Уничтожены скопления живой силы противника, вертолёт Ми-8 и два БПЛА.
«Всего на данном направлении противник потерял до взвода живой силы, две бронированные машины и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», — резюмировали в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад натовского оружия на Купянском направлении.