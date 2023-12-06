Российские военные уничтожили до взвода ВСУ на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили до взвода живой силы ВСУ, а также две боевые бронированные машины противника и украинскую 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе активных боевых действий российские военные при поддержке артиллерии отразили три атаки бригад ВСУ, вынудив противника отойти в западном направлении.

Также были нанесены удары по позициям ВСУ в районах населённых пунктов Сеньковка, Песчаное, Карамзиновка и Горобьевка. Уничтожены скопления живой силы противника, вертолёт Ми-8 и два БПЛА.

«Всего на данном направлении противник потерял до взвода живой силы, две бронированные машины и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», — резюмировали в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад натовского оружия на Купянском направлении.