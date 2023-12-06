BI: солдаты ВСУ заявили, что командование бросило их на передовой

Украинские солдаты заявляют, что командование ВСУ бросило их на передовой.

Об этом пишет Business Insider.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас», — заявил один из военных.

По его словам, украинские солдаты полагают, что их присутствие на передовой больше отвечает политическим целям властей страны, нежели военным.

Он также отметил, что военные сами покупают генераторы и тёплую одежду, опасаясь, что с приходом холодов ситуация станет ещё хуже.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.