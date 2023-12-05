Politico: Ермак и Умеров прибыли в США, чтобы обсудить военпром Украины

В Вашингтон прибыли руководители национальной безопасности Украины, там они проведут серию встреч с чиновниками США и НАТО, пишет Politico. Как отмечает газета, Украина стремится «снова стать центром производства оружия».

Украинскую делегацию возглавляют советник Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр стратегических отраслей Александр Камышин.

После встречи с конгрессменами, которая проходит 5 декабря, они проведут встречи с коллегами из Белого дома, Пентагона, торгового и государственного департаментов, а также с ключевыми членами НАТО и руководителями крупнейших оборонных фирм.

Глава Rheinmetall AG Армин Паппергер ранее сообщил, что немецкий оружейный концерн намерен произвести первые бронемашины на Украине в 2024 году.