Politico: Ермак и Умеров прибыли в США, чтобы обсудить военпром Украины
Украинскую делегацию возглавляют советник Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр стратегических отраслей Александр Камышин.
После встречи с конгрессменами, которая проходит 5 декабря, они проведут встречи с коллегами из Белого дома, Пентагона, торгового и государственного департаментов, а также с ключевыми членами НАТО и руководителями крупнейших оборонных фирм.
Глава Rheinmetall AG Армин Паппергер ранее сообщил, что немецкий оружейный концерн намерен произвести первые бронемашины на Украине в 2024 году.