СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Горловке.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:45 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район). Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — сообщает ведомство в Telegram.

Кроме того, украинские войска выпустили два снаряда по населённому пункту Желанное Второе в Петровском районе Донецка и три снаряда по Галицыновке в Куйбышевском районе Донецка.

Ранее мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.