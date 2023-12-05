Протестующие в Кишинёве фермеры поставили перед парламентом мешок с навозом

Молдавские фермеры, которые протестуют в Кишинёве, выставили перед зданием парламента мешок с навозом в знак протеста против произвола правительства.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Протестующий аграрий Сергей Стефанько заявил, что у фермеров есть вопросы к президенту республики Майе Санду. По его словам, вчера его коллеги были приглашены на встречу с главой Молдавии, а сегодня на сайте администрации президента появилось сообщение, что Санду «встречалась с производителями зерна».

«Но сельское хозяйство — это не только зерно. Мы привезли и фрукты, и другую продукцию. А ещё дарим вот этот мешок с навозом в знак протеста против произвола властей и их издевательства над крестьянами», — добавил Стефанько.

Ранее сообщалось, что фермеры на сельскохозяйственной технике проводят акцию протеста у здания администрации президента Молдавии. Они заблокировали часть дорог в центре города.