ВХ рассказала, чем интересно попадание «Ланцета» по станции связи в Тягинке

Военная хроника проанализировала попадание «Ланцета-1» по передвижной базовой станции связи в Тягинке (Херсонская область).

На видео заметно, что барражирующий боеприпас, оснащённый системой автоматического захвата целей, поражает цель в 5,7 км от Крынок, где сейчас находятся украинские военные.

Как пишет Военная хроника, уничтоженная базовая станция, с высокой долей вероятности, — гражданское изделие австралийской компании ICS Industries.

Такие мобильные станции способны обеспечивать связь 3G, 4G и даже 5G, а также мобильные коммуникации и связь в УКВ-диапазоне.

Подробнее — в разборе Военной хроники.