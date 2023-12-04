ВХ рассказала, чем интересно попадание «Ланцета» по станции связи в Тягинке
- РИА Новости
На видео заметно, что барражирующий боеприпас, оснащённый системой автоматического захвата целей, поражает цель в 5,7 км от Крынок, где сейчас находятся украинские военные.
Как пишет Военная хроника, уничтоженная базовая станция, с высокой долей вероятности, — гражданское изделие австралийской компании ICS Industries.
Такие мобильные станции способны обеспечивать связь 3G, 4G и даже 5G, а также мобильные коммуникации и связь в УКВ-диапазоне.
Подробнее — в разборе Военной хроники.