Бойцы из Бурятии рассказали, как поражают технику ВСУ из РСЗО «Град»

Бойцы из Бурятии рассказали, как с помощью РСЗО «Град» уничтожают легкобронированную технику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации России. Особое внимание они уделяют контрбатарейной борьбе.

РИА Новости

«Дальность — 20 км, 40 снарядов, если стрелять шестью машинами — покрывает площадь три футбольных поля», — отметил один из военных. Подробнее — на видео.