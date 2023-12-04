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Бойцы из Бурятии рассказали, как поражают технику ВСУ из РСЗО «Град»

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Бойцы из Бурятии рассказали, как с помощью РСЗО «Град» уничтожают легкобронированную технику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации России. Особое внимание они уделяют контрбатарейной борьбе.
Бойцы из Бурятии рассказали, как поражают технику ВСУ из РСЗО «Град»
  • РИА Новости

«Дальность — 20 км, 40 снарядов, если стрелять шестью машинами — покрывает площадь три футбольных поля», — отметил один из военных.

Подробнее — на видео.

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