Бойцы из Бурятии рассказали, как поражают технику ВСУ из РСЗО «Град»
Бойцы из Бурятии рассказали, как с помощью РСЗО «Град» уничтожают легкобронированную технику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации России. Особое внимание они уделяют контрбатарейной борьбе.
- РИА Новости
«Дальность — 20 км, 40 снарядов, если стрелять шестью машинами — покрывает площадь три футбольных поля», — отметил один из военных.
Подробнее — на видео.
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