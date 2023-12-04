Военная хроника рассказала о «Геранях» с боевой частью, как у «Солнцепёка»

Военная хроника рассказала подробности о работе барражирующего боеприпаса «Герань» с боевой частью, как у «Солнцепёка», в зоне СВО.

Как отмечается в материале, 3 декабря появилась информация, что на Украине сбит первый барражирующий боеприпас «Герань-2» с новой боевой частью.

«Никаких подробностей не приводится, однако, вне зависимости от правдивости этой информации, гипотетическое размещение термобарической боевой части на дронах-камикадзе заслуживает более пристального изучения», — пишет Военная хроника.

Отмечается, что полезная нагрузка беспилотника «Герань-2» текущей модификации составляет около 50 кг, поэтому он может нести фугасную боевую часть с массой взрывчатки около 40—45 кг. Она соответствует двум 152-мм снарядам или паре 122-мм ракет РСЗО «Град».

При этом комбинация характеристик «Герани» и новой боевой части может существенно расширить возможности боевого применения БПЛА ВС России.

В материале сказано, что термобарический снаряд при детонации создаёт не только сплошной объём огня с температурой до 3000 °С, но и область высокого давления, которая уничтожает всё живое, что, в частности, эффективно для применения в замкнутых пространствах.

Также боеприпасы предназначены для поражения укреплений и скоплений живой силы, транспорта и лёгкой бронетехники. Кроме того, уточняется, что они подойдут и для soft-targets, которые обычно располагаются в тылу: центров управления, штабов, складов и другой тыловой инфраструктуры.

«При этом дальность БПЛА «Герань-2» решает проблему относительно малой дистанции стрельбы термобарическими снарядами», — говорится в материале.

Военная хроника пишет, что у РСЗО «Смерч» максимальная дальность полёта ракеты 9М55С с термобарической БЧ — до 70 км. При этом у РСЗО ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» — до 6—7 км и свыше 20 км соответственно. При этом мощность заряда в этом случае будет вполне сопоставима — около 40 кг у «Герани» против 45—50 кг у ТОС-1А и 100 кг огнесмеси в ракете «Смерча».

Как сказано в материале, в случае массового оснащения «Гераней» новой боевой частью фокус их применения может сместиться в сторону более важных целей. Смена фугаса на термобарический боеприпас существенно повышает шансы на подрыв склада боеприпасов, уничтожение скопления техники или эффективное поражение командного пункта в сравнении с «Геранью» с фугасной боевой частью.

Так, если решение о создании серийной «Термогерани» будет принято, Вооружённые силы России получат корректируемый термобарический снаряд с дальностью полёта до 2 тыс. км.

Он будет представлять собой недорогую и эффективную «длинную руку», применение которой не требует задействования ВКС, но при этом она будет способна наносить значительный урон врагу даже в оперативном тылу, делает вывод Военная хроника.

28 ноября сообщалось, что вслед за пролётом «Гераней» в направлении Одесской и Николаевской областей пролетели крылатые ракеты.

29 ноября Военная хроника сообщила о налёте «Гераней» в Одесской области.