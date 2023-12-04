Посол: Украина возмущена заморозкой следствия по операции «Висла» в Польше

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Киев возмущён решением Варшавы прекратить рассмотрение дела по операции «Висла».

Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Возмущены решением Института национальной памяти Польши о заморозке следствия в отношении... операции «Висла», — сказал Зварыч.

Посол добавил, что украинская сторона будет добиваться пересмотра этого дела.

Операция «Висла» — это проведённая в апреле 1947 года Вооружёнными силами Польши военно-административная акция, направленная на переселение населения других национальностей, в основном украинцев, с юго-восточных земель Польши на северные и западные территории страны.