Посол: Украина возмущена заморозкой следствия по операции «Висла» в Польше
- РИА Новости
Его слова приводит агентство «Укринформ».
«Возмущены решением Института национальной памяти Польши о заморозке следствия в отношении... операции «Висла», — сказал Зварыч.
Посол добавил, что украинская сторона будет добиваться пересмотра этого дела.
Операция «Висла» — это проведённая в апреле 1947 года Вооружёнными силами Польши военно-административная акция, направленная на переселение населения других национальностей, в основном украинцев, с юго-восточных земель Польши на северные и западные территории страны.