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Посол: Украина возмущена заморозкой следствия по операции «Висла» в Польше

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Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Киев возмущён решением Варшавы прекратить рассмотрение дела по операции «Висла».
Посол: Украина возмущена заморозкой следствия по операции «Висла» в Польше
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Возмущены решением Института национальной памяти Польши о заморозке следствия в отношении... операции «Висла», — сказал Зварыч.

Посол добавил, что украинская сторона будет добиваться пересмотра этого дела.

Операция «Висла» — это проведённая в апреле 1947 года Вооружёнными силами Польши военно-административная акция, направленная на переселение населения других национальностей, в основном украинцев, с юго-восточных земель Польши на северные и западные территории страны. 

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