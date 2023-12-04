ВС России начали использовать аэролодку Alligator на Херсонском направлении

Российские военнослужащие на Херсонском направлении начали использовать при выполнении боевых задач «водный внедорожник» — аэролодку Alligator. Об этом рассказал представитель компании — производителя лодок Alligator Вячеслав Кочеев.

По его словам, бойцы активно применяют аэролодку в зоне спецопераций, не имея нареканий. Alligator способна перемещаться в труднодоступных местах, на мелководье, в межсезонье, «везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике», передаёт РИА Новости.

«И, соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы всё это происходило быстро. Вот там эта техника активно используется», — добавил Кочеев.

Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили «Ланцетами» артиллерию ВСУ и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области.