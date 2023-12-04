RT в Telegram
Подпишись

ВС России начали использовать аэролодку Alligator на Херсонском направлении

Короткая ссылка
Российские военнослужащие на Херсонском направлении начали использовать при выполнении боевых задач «водный внедорожник» — аэролодку Alligator. Об этом рассказал представитель компании — производителя лодок Alligator Вячеслав Кочеев.
ВС России начали использовать аэролодку Alligator на Херсонском направлении
  • РИА Новости

По его словам, бойцы активно применяют аэролодку в зоне спецопераций, не имея нареканий. Alligator способна перемещаться в труднодоступных местах, на мелководье, в межсезонье, «везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике», передаёт РИА Новости.

«И, соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы всё это происходило быстро. Вот там эта техника активно используется», — добавил Кочеев.

Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили «Ланцетами» артиллерию ВСУ и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить