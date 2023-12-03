Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
- Gettyimages.ru
- © Larysa Lyundovska
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской области Украины.
Кроме того, несколько взрывов произошло в районе города Сумы на Украине.
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