Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской области Украины.

Кроме того, несколько взрывов произошло в районе города Сумы на Украине.