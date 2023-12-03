RT в Telegram
Подпишись

Подросток получил ранение при обстреле Ленинского района Донецка

Короткая ссылка
Девушка-подросток получила ранение при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ.
Подросток получил ранение при обстреле Ленинского района Донецка
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«При обстреле Ленинского района также получила ранение девушка-подросток 2009 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее Вооружённые силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в черте Горловки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава города Иван Приходько, в результате этого пострадал один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить