Подросток получил ранение при обстреле Ленинского района Донецка

Девушка-подросток получила ранение при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ.

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«При обстреле Ленинского района также получила ранение девушка-подросток 2009 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее Вооружённые силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в черте Горловки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава города Иван Приходько, в результате этого пострадал один человек.