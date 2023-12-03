Азаров: поступления в госбюджет Украины в ноябре от таможни упали на $253 млн
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Об этом Азаров написал в своих соцсетях.
Как отметил экс-премьер, Польша решила «наказать» Владимира Зеленского за хамство и наглость.
«Поступления от таможни на Украине упали в ноябре на 9,2 млрд гривен ($253 млн) из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и Словакии», — говорится в сообщении.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.