ВС Украины выпустили по приграничным районам Белгородской области 80 боеприпасов
- РИА Новости
Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, украинские войска обстреляли пять приграничных районов 80 снарядами, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов.
При этом ни в одном из населённых пунктов округа, по словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.
Гладков уточнил, что больше половины снарядов было направлено по селу Щетиновка в Белгородском районе, которое днём ранее попало под обстрел со стороны ВСУ.