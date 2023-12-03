ВС Украины выпустили по приграничным районам Белгородской области 80 боеприпасов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 80 боеприпасов.

Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинские войска обстреляли пять приграничных районов 80 снарядами, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов.

При этом ни в одном из населённых пунктов округа, по словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Гладков уточнил, что больше половины снарядов было направлено по селу Щетиновка в Белгородском районе, которое днём ранее попало под обстрел со стороны ВСУ.