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ВС Украины выпустили по приграничным районам Белгородской области 80 боеприпасов

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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 80 боеприпасов.
ВС Украины выпустили по приграничным районам Белгородской области 80 боеприпасов
  • РИА Новости

Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинские войска обстреляли пять приграничных районов 80 снарядами, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов.

При этом ни в одном из населённых пунктов округа, по словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Гладков уточнил, что больше половины снарядов было направлено по селу Щетиновка в Белгородском районе, которое днём ранее попало под обстрел со стороны ВСУ.

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