MWM: ВСУ несут серьёзные потери из-за двойных ракетных ударов ВС России

Вооружённые силы Украины несут серьёзные потери из-за двойных ракетных ударов, осуществляемых российскими войсками.

Об этом пишет портал Military Watch Magazine.

«Двойные удары... позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений», — говорится в публикации.

Как уточнил автор статьи, под двойным ракетным ударом понимается одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России за минувшие семь дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ.