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Гладков: ВСУ за сутки выпустили три снаряда по белгородскому селу Щетиновка

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ВС Украины за сутки выпустили три снаряда по селу Щетиновка в Белгородском районе.
Гладков: ВСУ за сутки выпустили три снаряда по белгородскому селу Щетиновка
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда», — написал он в Telegram.

По словам Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области силами ПВО был уничтожен украинский БПЛА.

29 ноября Гладков заявил, что два бойца территориальной самообороны пострадали при атаке украинского беспилотника в регионе.

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