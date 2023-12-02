Гладков: ВСУ за сутки выпустили три снаряда по белгородскому селу Щетиновка
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда», — написал он в Telegram.
По словам Гладкова, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области силами ПВО был уничтожен украинский БПЛА.
29 ноября Гладков заявил, что два бойца территориальной самообороны пострадали при атаке украинского беспилотника в регионе.