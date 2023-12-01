Жители двух сёл в Ивано-Франковской области Украины отказались сносить памятники советским солдатам, сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук.

По его словам, жители сёл Кинашев и Загорье-Кукольницкое провели собрание и высказались против демонтажа памятников.

«Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН* и УПА*. Фамилии оставили, только надпись «Погибли от рук украинских буржуазных националистов» замазали», — цитирует Коретчука «СТРАНА.ua».

По его словам, у него после этого произошёл «разрыв шаблонов».

«Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?» — сказал Коретчук.

В июне глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко) провёл процедуру «освящения» «иконы», где были изображены нацистские пособники Степан Бандера и Роман Шухевич.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).