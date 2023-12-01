RT в Telegram
Подпишись

«Украинские новости»: Буданов просил суд пустить экс-главу «Нафтогаза» за рубеж

Короткая ссылка
Начальник управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично просил суд разрешить экс-председателю «Нафтогаза» Андрею Коболеву, который подозревается в незаконном получении премии, выехать за границу. Бывшего топ-менеджера планировалось «привлечь к определённым мерам», сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
«Украинские новости»: Буданов просил суд пустить экс-главу «Нафтогаза» за рубеж
  • AFP
  • © Victor Pinchuk Foundation

«16 ноября в адрес суда поступило письмо от начальника ГУР МОУ с просьбой предоставить Коболеву разрешение на выезд за границу в период с 20 по 29 ноября 2023 года для привлечения его к определённым мерам», — пишет издание.

Отмечается, что на следующий день от ГУР поступило ещё одно письмо с уточнением дат, на которые требуется такое разрешение: с 3 по 17 декабря.

В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило бывшего главу правления «Нафтогаза» в хищении более 229 млн гривен.

В апреле 2021 года правительство Украины признало его работу неудовлетворительной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить