«Украинские новости»: Буданов просил суд пустить экс-главу «Нафтогаза» за рубеж

Начальник управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично просил суд разрешить экс-председателю «Нафтогаза» Андрею Коболеву, который подозревается в незаконном получении премии, выехать за границу. Бывшего топ-менеджера планировалось «привлечь к определённым мерам», сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

«16 ноября в адрес суда поступило письмо от начальника ГУР МОУ с просьбой предоставить Коболеву разрешение на выезд за границу в период с 20 по 29 ноября 2023 года для привлечения его к определённым мерам», — пишет издание.

Отмечается, что на следующий день от ГУР поступило ещё одно письмо с уточнением дат, на которые требуется такое разрешение: с 3 по 17 декабря.

В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило бывшего главу правления «Нафтогаза» в хищении более 229 млн гривен.

В апреле 2021 года правительство Украины признало его работу неудовлетворительной.