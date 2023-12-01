«Украинские новости»: Буданов просил суд пустить экс-главу «Нафтогаза» за рубеж
- AFP
- © Victor Pinchuk Foundation
«16 ноября в адрес суда поступило письмо от начальника ГУР МОУ с просьбой предоставить Коболеву разрешение на выезд за границу в период с 20 по 29 ноября 2023 года для привлечения его к определённым мерам», — пишет издание.
Отмечается, что на следующий день от ГУР поступило ещё одно письмо с уточнением дат, на которые требуется такое разрешение: с 3 по 17 декабря.
В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило бывшего главу правления «Нафтогаза» в хищении более 229 млн гривен.
В апреле 2021 года правительство Украины признало его работу неудовлетворительной.