Минобороны: ПВО России сбила вертолёт Ми-8 ВСУ в Херсонской области
Российская система противовоздушной обороны сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в Херсонской области.
- РИА Новости
Об этом информирует Минобороны России.
30 ноября российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа.
Также в Белгородской области силами ПВО уничтожили украинский БПЛА.
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