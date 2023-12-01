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Минобороны: ПВО России сбила вертолёт Ми-8 ВСУ в Херсонской области

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Российская система противовоздушной обороны сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в Херсонской области.
Минобороны: ПВО России сбила вертолёт Ми-8 ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

30 ноября российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа.

Также в Белгородской области силами ПВО уничтожили украинский БПЛА.

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