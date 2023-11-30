Сальдо: число преступлений ВСУ в части Херсонской области выросло на 70%
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он сообщил, что украинские военные стали больше совершать преступлений по отношению к мирным жителям, например, среди них нанесение телесных повреждений, кражи, грабежи, разбойные нападения и так далее.
По словам Сальдо, командование ВСУ не препятствует преступлениям, а даже часто их негласно поощряет.
«Полиции отданы негласные указания не документировать и не расследовать преступления», — написал он.
Ранее боец ВС России сообщил, что ВСУ стали чаще использовать оружие НАТО на Херсонском направлении.