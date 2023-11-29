Советник премьера Чехии Пояр: Украину может ждать судьба Кипра

Украину может ждать судьба Кипра, который разделён между греческим и турецким населением и «де-факто оккупирован Турцией», заявил словацкому изданию Dennik Postoj советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр.

По его словам, в мире много таких примеров, «каждый из них специфичен».

«Но не исключено, что там будет установлена ​​какая-то линия фронта и будет прекращение огня. Давайте не будем ждать мирного соглашения», — сказал Пояр.

В начале января секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что Киеву предложили урегулирование по корейскому сценарию.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что разговоры про корейский сценарий — «это просто хотелки».