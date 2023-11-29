Советник премьера Чехии Пояр: Украину может ждать судьба Кипра
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По его словам, в мире много таких примеров, «каждый из них специфичен».
«Но не исключено, что там будет установлена какая-то линия фронта и будет прекращение огня. Давайте не будем ждать мирного соглашения», — сказал Пояр.
В начале января секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что Киеву предложили урегулирование по корейскому сценарию.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что разговоры про корейский сценарий — «это просто хотелки».