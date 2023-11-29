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Армения созвала срочное совещание в ЕАЭС из-за непринятых Россией грузов

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Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС, заявил министр экономики республики Ваан Керобян. Как пишет ТАСС, это сделано из-за непринятия Россией некоторых грузов через КПП «Верхний Ларс».
Армения созвала срочное совещание в ЕАЭС из-за непринятых Россией грузов
  • РИА Новости

«Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в России. Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают ещё 35 машин, при этом качество товара не меняется», — сказал армянский министр.

Срочное совещание состоится в течение двух дней, сказал Керобян.

По его словам, армянским предпринимателям следует попытаться «диверсифицировать экспортные рынки», чтобы избежать подобных проблем.

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