Потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 250 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, на этом направлении ВС России в течение суток отразили три атаки украинской армии в районах Артёмовского и Клещеевки.

В ведомстве также сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР.