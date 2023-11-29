Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 250 военных
Потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 250 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
- AP
По данным ведомства, на этом направлении ВС России в течение суток отразили три атаки украинской армии в районах Артёмовского и Клещеевки.
В ведомстве также сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР.
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