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В Одессе задержали мужчину за публикацию в TikТок видео работы ПВО

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В Одессе задержали мужчину за публикацию в социальной сети TikТок видео работы украинской системы ПВО.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

«СБУ задержала тиктокера-рецидивиста, который «засветил» работу ПВО во время дроновой атаки на Одессу 5 ноября… Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на собственной странице в TikТок», — отметили в ведомстве.

По данным СБУ, задержанный — 35-летний житель Одессы, который ранее был судим за кражу и ограбление.

Ранее Владимир Зеленский выразил мнение в интервью газете The Sun, что обеспечение высокого уровня противовоздушной обороны (ПВО) обеспечит возвращение миллионов беженцев на Украину.

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