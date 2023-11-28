Военная хроника сообщает об атаке дронов на Киевскую область
Военная хроника сообщает о налёте дронов на Киевскую область. Украинские мониторинговые каналы пишут, что, предположительно, дроны «Герань-2» прошли Белую Церковь и двигаются в западном направлении.
- РИА Новости
«Часть барражирующих боеприпасов, предположительно, сменила курс и идёт на Киев», — отмечает Военная хроника.
Перед этим «СТРАНА.ua» сообщила, что взрыв произошёл во Львове, воздушная тревога в городе не объявлялась.
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