Военная хроника сообщает об атаке дронов на Киевскую область

Военная хроника сообщает о налёте дронов на Киевскую область. Украинские мониторинговые каналы пишут, что, предположительно, дроны «Герань-2» прошли Белую Церковь и двигаются в западном направлении.

РИА Новости

«Часть барражирующих боеприпасов, предположительно, сменила курс и идёт на Киев», — отмечает Военная хроника. Перед этим «СТРАНА.ua» сообщила, что взрыв произошёл во Львове, воздушная тревога в городе не объявлялась.



