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Британская компания будет поставлять на Украину обогащённый уран до 2035 года

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Британская компания Urenco заключила с украинским оператором АЭС «Энергоатом» соглашение о том, что будет поставлять на Украину обогащённый уран до 2035 года.
Британская компания будет поставлять на Украину обогащённый уран до 2035 года
  • Gettyimages.ru

«27 ноября 2023 года президент ГП НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин и главный исполнительный директор Urenco Борис Шухт подписали контракт о поставках обогащённого уранового продукта для украинских АЭС», — говорится в заявлении украинской компании.

Контракт может быть пролонгирован до 2043 года. По данным организации, срок действия нынешнего договора на поставку ядерных материалов истекает уже в 2025 году.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переоценить позиции России на рынке урана очень трудно.

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