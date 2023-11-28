Российский боец: работа ПЗРК по дронам ВСУ длится от шести до восьми секунд
Расчёты ПЗРК «Игла» 155-й бригады ТОФ уничтожают дроны украинской армии на Южно-Донецком направлении. Здесь противник запускает беспилотники массово. В основном разведывательные, уточняют военные.
- РИА Новости
Как сообщил российский боец, работа ПЗРК идёт от шести до восьми секунд в зависимости от расстояния до цели.
Для тёмного времени суток он оснащён среди прочего съёмными прицелами ночного видения «Маугли».
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