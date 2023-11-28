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BI: солдаты ВСУ используют пулемёты максим времён Первой мировой войны

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В сети появились фото украинских военных, использующих пулемёты максим времён Первой мировой войны.
BI: солдаты ВСУ используют пулемёты максим времён Первой мировой войны
  • AP

«На новых фотографиях видна пара пулемётов, установленных на пикапе, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам», — пишет Business Insider.

В издании отметили, что пулемёт системы максим впервые презентовали за несколько лет до Первой мировой войны. Его использовала Русская императорская армия.

В Белом доме ранее сообщили о критическом моменте финансовой поддержки Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники выделили более $80 млрд для Украины.

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