BI: солдаты ВСУ используют пулемёты максим времён Первой мировой войны

В сети появились фото украинских военных, использующих пулемёты максим времён Первой мировой войны.

«На новых фотографиях видна пара пулемётов, установленных на пикапе, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам», — пишет Business Insider.

В издании отметили, что пулемёт системы максим впервые презентовали за несколько лет до Первой мировой войны. Его использовала Русская императорская армия.

В Белом доме ранее сообщили о критическом моменте финансовой поддержки Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники выделили более $80 млрд для Украины.