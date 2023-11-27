Житель ЛНР рассказал, как вытащил жену из-под завалов после прилёта ракет HIMARS

Две ракеты HIMARS, запущенные украинскими военными, разбомбили дом и участок в Первомайске (ЛНР). Пострадавший мужчина со слезами на глазах рассказал военкору RT Виктору Мирошникову, как вытаскивал раненую жену из-под завалов.

«Первый прилёт туда был... Я вышел — хлопок... Меня взрывной волной назад сюда. Оглушило сильно. Она закричала, я сразу побежал за ней...» — рассказал собеседник. Он показал последствия ракетного удара по дому. Жена местного жителя оказалась под упавшей стеной, мужчина вытянул супругу. 20 ноября Виктор Мирошников показал видео с последствиями обстрела украинской армией села Кумачово в ДНР. В результате атаки там погибла пожилая женщина.