Косарев показал последствия удара ВСУ по Киевскому району Донецка

Корреспондент RT Роман Косарев в своём сюжете из Донецка рассказал, как украинские войска продолжают вести хаотичный обстрел мирных районов города.

Он напомнил, что два человека пострадали в Киевском районе после прилёта снарядов РСЗО «Град». В этот раз обошлось только лёгкими травмами.

Собеседница корреспондента рассказала, что осколок отрикошетил от стены и попал в бедро её дочке.

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