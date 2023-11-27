Косарев показал последствия удара ВСУ по Киевскому району Донецка
Корреспондент RT Роман Косарев в своём сюжете из Донецка рассказал, как украинские войска продолжают вести хаотичный обстрел мирных районов города.
Он напомнил, что два человека пострадали в Киевском районе после прилёта снарядов РСЗО «Град». В этот раз обошлось только лёгкими травмами.
Собеседница корреспондента рассказала, что осколок отрикошетил от стены и попал в бедро её дочке.
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