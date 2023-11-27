RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: ВСУ не используют западную бронетехнику в Запорожье из-за погоды

Короткая ссылка
ВСУ не могут использовать бронетехнику западного производства, в том числе БМП Bradley, на Запорожском направлении из-за распутицы и непогоды.

Об этом рассказал командир группы подразделения спецназначения «Осман» Минобороны России с позывным Метис.

«Броня не проезжает, Bradley сразу застревает», — передаёт его слова ТАСС.

При этом военный отметил, что российская военная техника работает, как и прежде.

«Для нас зимой, летом — без разницы, у нас так же, всё работает: всё оборудование, все люди», — сказал Метис.

Ранее российские танкисты уничтожили район размещения ВСУ на Краснолиманском направлении.

Кроме того, ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить