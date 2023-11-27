ТАСС: ВСУ не используют западную бронетехнику в Запорожье из-за погоды
Об этом рассказал командир группы подразделения спецназначения «Осман» Минобороны России с позывным Метис.
«Броня не проезжает, Bradley сразу застревает», — передаёт его слова ТАСС.
При этом военный отметил, что российская военная техника работает, как и прежде.
«Для нас зимой, летом — без разницы, у нас так же, всё работает: всё оборудование, все люди», — сказал Метис.
Ранее российские танкисты уничтожили район размещения ВСУ на Краснолиманском направлении.
Кроме того, ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении.