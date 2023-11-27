ВСУ не могут использовать бронетехнику западного производства, в том числе БМП Bradley, на Запорожском направлении из-за распутицы и непогоды.

Об этом рассказал командир группы подразделения спецназначения «Осман» Минобороны России с позывным Метис.

«Броня не проезжает, Bradley сразу застревает», — передаёт его слова ТАСС.

При этом военный отметил, что российская военная техника работает, как и прежде.

«Для нас зимой, летом — без разницы, у нас так же, всё работает: всё оборудование, все люди», — сказал Метис.

Ранее российские танкисты уничтожили район размещения ВСУ на Краснолиманском направлении.

Кроме того, ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении.