ABC News: командование ВСУ опасается выхода конфликта за пределы востока и юга
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По его мнению, конфликт может расшириться, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и развивать военные технологии.
Наев добавил, что украинская сторона готовится к такому сценарию, строит оборонительные сооружения, ставит мины, а военнослужащие проходят обучение.
Ранее Минобороны России заявило, что российская армия уничтожила арсенал с авиабоеприпасами ВСУ в Черкасской области.