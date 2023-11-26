ABC News: командование ВСУ опасается выхода конфликта за пределы востока и юга

Командование украинской армии боится расширения зоны конфликта за пределы востока и юга страны, говорится в публикации ABC News со ссылкой на слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.

По его мнению, конфликт может расшириться, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и развивать военные технологии.

Наев добавил, что украинская сторона готовится к такому сценарию, строит оборонительные сооружения, ставит мины, а военнослужащие проходят обучение.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия уничтожила арсенал с авиабоеприпасами ВСУ в Черкасской области.