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ABC News: командование ВСУ опасается выхода конфликта за пределы востока и юга

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Командование украинской армии боится расширения зоны конфликта за пределы востока и юга страны, говорится в публикации ABC News со ссылкой на слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.
ABC News: командование ВСУ опасается выхода конфликта за пределы востока и юга
  • AP
  • © Iryna Rybakova

По его мнению, конфликт может расшириться, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и развивать военные технологии.

Наев добавил, что украинская сторона готовится к такому сценарию, строит оборонительные сооружения, ставит мины, а военнослужащие проходят обучение.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия уничтожила арсенал с авиабоеприпасами ВСУ в Черкасской области.

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