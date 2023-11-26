Во Львове демонтировали памятную доску в честь первомайского митинга
Памятную доску, посвящённую событиям первомайского митинга, участником которого был украинский поэт Иван Франко, демонтировали со здания городского совета Львова.
- Gettyimages.ru
- © OlyaSolodenko
Об этом сообщает канал «Деколонизация. Украина».
«С фасада Ратуши демонтировали советскую мемориальную доску», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен