Во Львове демонтировали памятную доску в честь первомайского митинга

Памятную доску, посвящённую событиям первомайского митинга, участником которого был украинский поэт Иван Франко, демонтировали со здания городского совета Львова.

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Об этом сообщает канал «Деколонизация. Украина». «С фасада Ратуши демонтировали советскую мемориальную доску», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.