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Во Львове демонтировали памятную доску в честь первомайского митинга

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Памятную доску, посвящённую событиям первомайского митинга, участником которого был украинский поэт Иван Франко, демонтировали со здания городского совета Львова.
Во Львове демонтировали памятную доску в честь первомайского митинга
  • Gettyimages.ru
  • © OlyaSolodenko

Об этом сообщает канал «Деколонизация. Украина».

«С фасада Ратуши демонтировали советскую мемориальную доску», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

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