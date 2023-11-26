Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Подразделения «Южной» группировки войск... отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сообщает ведомство.
Уточняется, что украинская армия потеряла на этом направлении за сутки до 200 военнослужащих.
Кроме того, Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки украинской армии на Купянском направлении.