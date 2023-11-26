RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские войска за сутки отразили на Донецком направлении три атаки ВСУ.
Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск... отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сообщает ведомство.

Уточняется, что украинская армия потеряла на этом направлении за сутки до 200 военнослужащих.

Кроме того, Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки украинской армии на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить