Группировка войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожила до 290 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, ВС России нанесли поражение по скоплению живой силы ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки.

«Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, уничтожены три автомобиля», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили два самолёта МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области.