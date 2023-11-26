Группировка «Юг» ВС России уничтожила до 290 военных ВСУ на Донецком направлении
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
По словам Астафьева, ВС России нанесли поражение по скоплению живой силы ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки.
«Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, уничтожены три автомобиля», — сказал он.
Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили два самолёта МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области.