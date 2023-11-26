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Группировка «Юг» ВС России уничтожила до 290 военных ВСУ на Донецком направлении

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Группировка войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожила до 290 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Группировка «Юг» ВС России уничтожила до 290 военных ВСУ на Донецком направлении
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

По словам Астафьева, ВС России нанесли поражение по скоплению живой силы ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки.

«Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, уничтожены три автомобиля», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили два самолёта МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области.

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